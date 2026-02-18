bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Екзекуторът на гиганти повали и Интер

Бивш играч на Милан покоси &quot;нерадзурите&quot; в Шампионската лига

Екзекуторът на гиганти повали и Интер
Reuters

Още един гигант рухна в краката на Бодьо Глимт. Норвежката сензация в Шампионската лига победи Интер с 3:1. Големият герой за чудото е Каспер Хьор, който се отчете с гол и две асистенции, а фенове вече наричат нападателя си "Екзекуторът на гиганти".

Това е трета поредна победа на отбора в Шампионската лига след като в последните 2 кръга от редовната фаза триумфира срещу Манчестър Сити и Атлетико Мадрид.

Снимка: Reuters

Ледената приказка

В 20-ата минута се случи чудото – Бодьо Глимт поведе в резултата. Прекрасен пас с пета на Каспер Хьог изведе голмайстора Сондре Фет очи в очи със Сомер под рамката на Интер.

В 28-ата минута Интер получи отлична възможност да изравни, когато Николо Барела се озова на чудесна позиция в наказателното поле, но стреля право във вратаря. Две минути по-късно обаче неизбежното се случи и Франческо Еспосито изравни резултата след разбъркване във вратарското поле.

Снимка: Reuters

Италианецът се превърна във втория най-млад голмайстор на Интер в елиминационната фаза на турнира след Обафеми Мартинс.

Секунди след подновяването на играта Интер разтресе напречната греда, но шоуто бе изцяло на Бодьо.

Екзекуторът на гиганти

В 61-ата минута „викингите“ отново излязоха напред в резултата. Топовен изстрел даде повторен аванс на домакините, а голмайсторът – бившият играч на градския кръвен съперник Милан – Йенс Хауге.

Снимка: Reuters

Едва три минути по-късно Бодьо нанесе още един удар. Каспер Хьог, който се отзовава за отбора си само във важните моменти - с попадения при грандиозните победи срещу Манчестър Сити и Атлетико Мадрид - сега опъна мрежата и на друг гигант.

В последните три мача в Шампионска лига норвежкият ас на Бодьо има 4 гола и 2 асистенции.

След попадението Интер подложи Бодьо на сериозен натиск, но така и не успя да пробие ледената стена пред вратата на домакините. С грандиозната си победа Бодьо се превърна в първия норвежки отбор с три поредни успеха в Шампионската лига и то какви.

Снимка: Reuters

Тагове:

интер победа сензация бодьо каспер хьог

