Тюрам обвинен в насилие от порнозвезда (ВИДЕО)

Нападателят на Интер - Маркъс Тюрам, е изправен пред сериозни обвинения за сексуално посегателство точно преди решаващия мач-реванш между Интер и Барселона в Шампионската лига.

"Нерадзурите" посрещат Барселона на "Джузепе Меаца", като първата среща завърши 3:3. Фокусът обаче сега е изместен към френския нападател на гранда от Милано. Обвиненията срещу него са отправени от актрисата във филми за възрастни Шарлот Лавиш, която твърди, че не иска пари, а наказание за Тюрам.

Тя първоначално сподели 8-минутно видео в своя профил в TikTok, което бързо набра популярност и обиколи всички социални платформи. Лавиш твърди, че Тюрам, по време на престоя си в Борусия Мьонхенгладбах през май 2022 година, я е затворил насилствено в стая и я е накарал да изтрие видеозапис, след като двамата са вечеряли заедно в изискан ресторант.

Letting Marcus Thuram who is accused of sexual assault, step onto the pitch is a disgrace. Football cannot be a safe haven for predators. Suspend him immediately justice must matter more than goals@ChampionsLeague @UEFA @FIFAcom @MilanPolicepic.twitter.com/CGwxhLMFiN