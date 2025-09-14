Епизод 13: Мачът на Стоян Копривленски зад кадър (ВИДЕО)

Измина близо седмица от звучната победа на Стоян Копривленски над Денис Цапу в Токио, която го класира за финалния етап на турнира за световната титла на K-1 в кат. до 70 кг. Емоциите обаче още не стихват!

През заключителните тренировки за сваляне на килограми, в които Снайпера не остави тайни, през необичайните правила на японската организация, екип на bTV остана близо до най-добрия български кикбоксьор и в миговете преди решителната битка.

FIGHT DAY

Денят ни започна в 7:00 ч. сутринта. Бинтове, протектори, екип и… българското знаме, което заема специално място освен в сърцето, и в багажа на Стоян, който той отнесе със себе си към Yoyogi 2nd Gymnasium.

Епично място, с над 60-годишна история, и където Копривленски и екипът му прекараха целия ден. Да, правилно чухте.

В навечерието на двубоите организаторите от К-1 повикаха бойците си на терен още в 9:00 ч. за лекарски прегледи и репетиция за излизане на ринга.

В Токио разстоянията са по-сериозни, отколкото очаквахме. Време за връщане обратно в хотела и почивка преди българинът да стъпи на ринга пък се оказа лукс, с който не разполага. Но в съблекалнята видяхме и чухме изумителни неща.

Майк Пасение обича Стоян Копривленски като свой син. Макар и сериозен и строг през огромна част от времето, преди мача треньорското светило не се отдели от него нито за миг. Подкрепата, която му дава, е безценна. А мъжката дума помежду им тежи повече от всичко.

Във видеото сме ви подготвили кадри, които не виждате всеки ден. Без много думи. Но с послания. Приятно гледане!

