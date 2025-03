Глоба за Мис Шотладия за ухапване и расизъм на ръгби мач (ВИДЕО)

Мис Шотландия за 2022 г. Люси Томсън бе призната за виновна и осъдена заради расистка атака срещу охранител по време на ръгби мач през юни 2023 г.

26-годишната шотландка е била в нетрезво състояние и е ухапала охранителя по ръката и го е обидила на расистка основа, след като е била изгонена от среща от турнира Edinburgh City 7s.

