Вижте фамозната асистнция на Кирил Десподов (ВИДЕО)

Капитанът на националният отбор по футбол Кирил Десподов бе сред героите за ПАОК в мача от третия кръг на Лига Европа срещу Лил.

Гръцкият тим не излезе като фаворит в срещата във Франция, но в крайна сметка постигна победа с 4:3!

А българинът имаше значителна роля за успеха, като започна титуляр и игра до 81-ата минута.

Асистенцията

Десподов не отбеляза гол, но пък помогна, като подаде.

В 74-ата минута нападателят изработи фамозно положение и асистира на съотборника си Андрия Живкович.

Десподов влезе смело в наказателното поле, навърза няколко от защитниците на Лил и върна топката на сърбина, който я прати във вратата.

Другите голове

ПАОК изигра силно първо полувреме и водеше с 3:0 до почивката. Точни за гърците бяха Суаило Мейте в 18', Андрия Живкович в 23' и Янис Константелиас в 42'.

Капитанът Бенжамен Андре и Игман Хамза обаче направиха резултата 2:3 с попадения съответно в 57' и 68'. Живкович пропусна дузпа за ПАОК в 70', преди да се реваншира на феновете с гол след страхотна асистенция на Десподов в 74'.

"Мастифите" намалиха изоставането си чрез Хамза в 78', но повече попадения нямаше.

След контузия

Доскоро Десподов лекуваше контузия в седалището и пропусна 4 мача за ПАОК.

От началото на сезона той има 2 гола в 10 мача, но само в пет от тях беше титуляр.

Носителят на пет отличия за най-добър футболист на България премина в гръцкия тим през 2023 г. от Лудогорец, като до момента има общо 101 мача, в които е вкарал 23 гола.

