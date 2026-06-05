Светът Публикувано в Редакторски екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Черни петна се появиха по популярни езера. Хигиенистите обясниха на какво се дължат Става въпрос за ресничестия Stentor amethystinus, който се среща естествено в някои води и реагира на светлинните условия

Черни точки са се появили във водата на няколко езера около Братислава. Хигиенисти обясняват какво е явлението. В някои естествени водни басейни около Братислава посетителите може да са забелязали тъмни точки по водната повърхност, пише tnlive.sk.

Регионалната здравна служба на Братислава обаче уверява, че това не е опасност за здравето.

Предсезонни лабораторни анализи разкриха появата на така наречените „черни точки“ на обектите Вайнорско езеро и Нове Кошариска. Според хигиенистите това е биологичен феномен, свързан с наличието на едноклетъчен организъм.

По-конкретно, става въпрос за ресничестия Stentor amethystinus, който се среща естествено в някои води и реагира на светлинните условия, пише Регионалната служба за обществено здраве в Братислава.

Организъм, видим с невъоръжено око

Този микроорганизъм е чувствителен към светлина и се придвижва към по-осветени части на водата. При подходящи условия присъствието му може да бъде видимо дори без микроскоп.

Може да създаде тъмни, зърнести на вид покрития по повърхността, които могат да наподобяват например малки частици или сажди.

Няма риск за здравето, по-скоро естетичен проблем

Хигиенистите подчертават, че наличието на този организъм не представлява риск за здравето на хората. Качеството на водата по отношение на безопасността при къпане не е компрометирано.

Въпреки това, когато прекомерно порасне, може да причини естетически дискомфорт, като например оцветяване на банските костюми с малки черни точки.

Посетителите на естествените басейни могат да продължат да използват водата, без да се притесняват за здравето си.