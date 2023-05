Гришо изхвърли Вавринка и очаква Джокович (ВИДЕО)

Григор Димитров си проправи път до третия кръг на Мастърс турнира в Рим. Най-добрият български тенисист се справи със съпротивата на Стан Вавринка от Швейцареца след 6:4, 7:6(3) в мач от втория кръг.

Българинът взе своето в първия сет, но във втория срещна известни колебания, за да елиминира швейцареца. Така в следващата фаза Димитров може да има за съперник не кой да е, а Новак джокович, който ще спори с Томас Мартин Ечевери от Аржентина преди това.

Гришо постигна ранен пробив още на старта, а след това просто печелеше подаванията си и винаги беше с един или два гейма напред. По този начин той затвори първия сет с 6:4.

Dimi’s got that Dawg in him@GrigorDimitrov defeats Wawrinka 6-4 7-6 to set up a potential encounter with @DjokerNole #IBI23 pic.twitter.com/hl2b3nZFvO