bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Тенис

НА ЖИВО: Янаки Милев vs. Ееро Васа (ВИДЕО) - 2:3, пробив за Финландия

На победа сме от победа над Финландия

Янаки Милев излиза срещу Ееро Васа в сингъл 03 в мача между България и Финландия за Купа "Дейвис" в Пловдив.

Милев сменя шампионът от US Open при юношите Иван Иванов.

ПЪРВИ СЕТ

1:0 - Сервис на Милев. Пловдивчанинът обърна гейма от 15-40.

1:1 - Лесен гейм за Васа.

2:1 - Чудесно представяне на Милев от начален удар.

2:2 - Без напрежение за финландеца, който победи Милев наскоро на турнир в Либерец с 6:1, 6:2.

2:3 - 15-40, две точки за пробив за съперника. 30-40 след хубав първи сервис, 40-40. В крайна сметка Васа успя да пробие.

2:4 - Пробивът е затвърден.

30-15, 

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

Иван Иванов купа дейвис победа финландия двойки Янаки Милев

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Кой купува

Кой купува "Златната топка"? Скандал около Дембеле!
Знамената са високо! Героичен успех на двойки за Купа

Знамената са високо! Героичен успех на двойки за Купа "Дейвис"!
Българка ще е комисар на финала на Евробаскет 2025

Българка ще е комисар на финала на Евробаскет 2025
Трагедия на пътя: камион уби фигуристка

Трагедия на пътя: камион уби фигуристка
Златото ѝ отива! Ивет Горанова с две титли от един турнир

Златото ѝ отива! Ивет Горанова с две титли от един турнир

Последни новини

Българка ще е комисар на финала на Евробаскет 2025

Българка ще е комисар на финала на Евробаскет 2025
Знамената са високо! Героичен успех на двойки за Купа

Знамената са високо! Героичен успех на двойки за Купа "Дейвис"!
Златото ѝ отива! Ивет Горанова с две титли от един турнир

Златото ѝ отива! Ивет Горанова с две титли от един турнир
НА ЖИВО: България - Финландия (ВИДЕО) - ПОБЕДА! 6:4, 1:6, 7:6 (1)

НА ЖИВО: България - Финландия (ВИДЕО) - ПОБЕДА! 6:4, 1:6, 7:6 (1)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV