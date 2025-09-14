НА ЖИВО: Янаки Милев vs. Ееро Васа (ВИДЕО) - 2:3, пробив за Финландия

Янаки Милев излиза срещу Ееро Васа в сингъл 03 в мача между България и Финландия за Купа "Дейвис" в Пловдив.

Милев сменя шампионът от US Open при юношите Иван Иванов.

ПЪРВИ СЕТ

1:0 - Сервис на Милев. Пловдивчанинът обърна гейма от 15-40.

1:1 - Лесен гейм за Васа.

2:1 - Чудесно представяне на Милев от начален удар.

2:2 - Без напрежение за финландеца, който победи Милев наскоро на турнир в Либерец с 6:1, 6:2.

2:3 - 15-40, две точки за пробив за съперника. 30-40 след хубав първи сервис, 40-40. В крайна сметка Васа успя да пробие.

2:4 - Пробивът е затвърден.

30-15,

