Никой не беше готов за това: загина синът на легендата на Англия

Молитви за семейството на Стюарт Пиърс

Никой не беше готов за това: загина синът на легендата на Англия

Англия осъмна в тъга. Семейството на легендарния футболист и треньор Стюарт Пиърс преживява най-тежката от всички човешки драми — загубата на дете.

На 16 октомври в графство Глостършир почина Харли Пиърс, 21-годишният син на бившия национал. Младият мъж е управлявал трактор, когато машината е излязла от пътя и катастрофирала. Въпреки усилията на спасителните екипи, животът му не е успял да бъде спасен. Семейството е в шок. В кратко изявление близките споделят, че „думите не могат да опишат болката“. Те молят обществеността за разбиране и тишина в този момент, когато тъгата е по-силна от всичко.

Психо — човекът, който не се предаваше никога

За феновете на футбола името Стюарт Пиърс звучи като символ на борбеност, характер и чест. Прякорът му Психо не беше знак на безумие, а на несломим дух — на играч, който влизаше в битка за всеки сантиметър на терена, за всяка топка и победа. Пиърс започва пътя си в скромния Уийлдстоун.

Оттам кариерата му тръгва нагоре — през Ковънтри Сити, към славните 12 години в Нотингам Форест, където се превръща в легенда и капитан с желязна воля. Следват периоди в Нюкасъл, Уест Хем и Манчестър Сити, където поставя точка на кариерата си. В националния отбор на Англия той записва 78 мача и остава завинаги в съзнанието на феновете с емоцията си след пропуснатата дузпа на Мондиал 1990 и с изкуплението четири години по-късно на Евро’96 — когато вкара решаващ гол и избухна в сълзи.

От терена до скамейката

След като окачи бутонките, Пиърс не напусна футбола. От бойното поле на терена се премести на треньорската скамейка. Той ръководи Нотингам Форест, Манчестър Сити, и младежкия национален отбор на Англия, където оформи ново поколение таланти. През 2012 г. пое олимпийския отбор на Великобритания, а за кратко застана и начело на Англия — чест, отредена само на малцина.

Реферът, псувал Юрген Клоп, е заплашен от затвор

Тъга, която обединява

Новината за смъртта на Харли предизвика вълна от съчувствие. Бивши съотборници, клубове и фенове изпратиха послания на подкрепа. „Няма по-голяма болка от тази“, написа един от тях. „Дори най-силните сърца се пречупват.“

Glory, glory... „Анфийлд“ потъна в тишина! (ФАКТФАЙЛ)
англия катастрофа траур смърт трактор син съболезнования висша лига стюарт пиърс Харли Пиърс

