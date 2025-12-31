bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Оперираха Робрето Карлос по спешност

Ето какво каза футболистът!

Оперираха Робрето Карлош по спешност
Бившият футболист на Реал Мадрид и Бразилия Роберто Карлош уплаши футболните фенове в навечерието на новата 2026 г. 

Той е бил приет по спешност в болница, където е претърпял сърдечна операция в родината си. Процедурата обаче не преминала по план и се наложило да бъде удължена. 

Пред испанските медии бразилецът коментира лаконично. "Добре съм", каза той.

Рутинен преглед

Проблемът на Карлош е открит случайно - по време на рутинен преглед. От години той живее с тромб в крака, чието поведение следи стриктно. Този път обаче лекарите препоръчали и ядрено-магнитен резонанс. 

Детайлното изследване показало, че сърцето на бившия футболист не функционира правилно

Той бил хоспитализиран веднага и подложен на операция. По време на интервенцията се появили усложнения и тя била удължена от 40 минути на 3 часа

Състоянието

Роберто Карлош e на 52 години и е световен шампион с Бразилия от 2002 г. На клубно ниво най-големите си успехи постигна с Реал Мадрид - 3 триумфа в Шампионска лига и 4 титли на Испания. 

Бившият футболист всяваше страх в съперниците с топовните си шутове от преки свободни удари. 

Снимка: Getty Images/Guliver Photos

В момента той е без опасност за живота, но ще остане под наблюдение в болница, за да се уверят лекарите, че възстановяването му върви по план.

Легенда се развежда след (поне) 11 деца от 7 жени

