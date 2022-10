Украйна иска домакинство на Мондиал 2030

Украйна ще кандидатства заедно с Испания и Португалия за домакинство на Мондиал 2030. Според The ​​Times президентът на страната Володимир Зеленски и лидерите на страните от Иберийския полуостров са се договорили да проведат мачове от груповата фаза на територията на воюващата с Русия страна.

Ukraine will join Spain and Portugal for a joint bid to host the 2030 World Cup.



Official announcement expected Wednesday.



