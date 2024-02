Сакраменто се разделя с Везенков до седмица?

Сакраменто Кингс ще се раздели с Александър Везенков преди края на трансферния прозорец в НБА, който затваря на 9 февруари. Това съобщава италианският баскетболен журналист Матео Андреани.

Българският национал ще бъде включен в потенциална бартерна сделка, чрез която да бъде привлечен класен играч. Сакраменто афишира амбиции за сериозно класиране през настоящия сезон.

Според информациите една от трансферните опции пред Сакраменто е крилото Кайл Кузма от Вашингтон. "Кралете" възнамеряват да предложат в замяна Кевин Хъртър, Дейвиън Мичъл и Везенков.

Саша пропусна последните пет мача на тима си заради травма. Въпреки контузията си в глезена, Спортист №1 на България за 2022 и 2023 г. пътува с отбора за серията от поредни гостувания, като вече участва и в тренировъчния процес.

The Sacramento Kings are considering a trade with Sasha Vezenkov involved, I’m told.

