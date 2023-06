Шампион в НБА празнува гол до кръста по улиците на Денвър (ВИДЕО)

Денвър Нъгетс завоюва първа титла от НБА в своята история. По този повод празненствата в града от щата Колорадо продължават с пълна сила.

Една от основните фигури на новите шампиони също реши да отпразнува златото. Става дума за Арън Гордън, който се появи по улиците на Денвър с лимузина, с пура в уста и гол до кръста. Впоследствие феновете започнаха да скандират името на крилото, което не се поколеба да празнува с тях.

Aaron Gordon was turning up with fans after winning the Finals



(via @alldatcasss) pic.twitter.com/2WJRqDuf37