Скандал в Тбилиси: Турция заплаши да напусне ЕвроБаскет

Помощник треньорът на националния тим на Турция по баскетбол Хакан Демир разкри за скандални сцени след дисквалификацията на Фуркан Коркмаз в четвъртата част на двубоя с Грузия, а вицепрезидентът на Турската федерация по баскетбол Йомер Онан е заплашил, че страната ще напусне eвропейското първенство в Тбилиси, ако домакините не осигурят записи от охранителните камери.

По думите Демир на пресконференцията, след мача, спечелен от домакините с 88:83, се е стигнало до бой между Коркмаз и трима играчи на Грузия, плюс хора от охраната на залата, след като турският национал е бил атакуван от тях на път за съблекалните.

„Дойдохме тук да играем баскетбол, нищо повече от това и всичко трябва да е на терена, но за съжаление има голям скандал извън терена, а това не е хубаво за спорта. Това трябваше да е само баскетболен мач, но не беше така. Имаме още два мача тук. За съжаление това, което се случи в коридорите и в съблекалнята не е добре да спорта. Ще проверим всички охранителни камери. Очаквахме повече гостоприемство и повече джентълменско поведение. На терена имаше добър баскетбол, но сме разочаровани от случилото се. Атмосферата беше много добра и да, имаше напрежение на терена между играчите. Но, когато те отиват в съблекалнята, трима от грузинския национален отбор плюс охраната причиняват бой, което е недопустимо. Грузия победи и ги поздравяваме, но това няма значение сега. Важното е това, което става в коридора и тази новина стигна до нашите играчи, как наш състезател е бил атакуван. А също и как 22 секунди са били спестени в хода на двубоя“, заяви Хакан Демир след срещата с Грузия в „Тбилиси Арена“ в неделя вечер.

Държавният тим на Турция протестира срещу резултата, тъй като 22 секунди са били изгубени от часовника, който показва времето в мача, след сблъсъка между Коркмаз и грузинския национал Дуда Санадзе, а изявлението на Онан малко по-късно пред изданието Eurohoops, бе: „Докато Фуркан Коркмаз се е прибирал към съблекалнята със своя треньор, играчите на грузинския отбор, които не са били в групата за мача (вероятно Торнике Шенгелия и Гога Битадзе), са го атакували в коридорите. Към атаката са се присъединили дисквалифицираният им играч Дуда Санадзе, както и полицаи. В края на мача 30 униформени се опитаха да ни нападнат. Сблъскахме се с полицията на Грузия. Обръщам се към ФИБА и всички официални лица на федерацията - не позволявайте на тези хора да си мислят, че сме глупави. Те трябва да ни предоставят видеозаписите от охранителните камери от коридора минута по минута, без да липсва каквото и да е от тях. Ако тези кадри не достигнат до нас, ние ще напуснем турнира“, гласи изказването на Юмер Онан.

"If the security camera footage don't come to us, We will leave this tournament.” — Turkey Basketball Federation Vice-President



According to the Turkish National team, Furkan Korkmaz was the subject of an ATTACK in the locker room by Georgian players and police. https://t.co/YNYLTQdXmM