Скандал в Щатите. Опитният баскетболен треньор Джим Зуло бе уволнен от гимназия Нортвил в Ню Йорк, след като дръпнал ученичката Хейли Монро за косата.

Инцидентът се случва след загуба на гимназиалния отбор на Нортвил, а видео от случката вече циркулира в социалните мрежи.

Треньорът твърди, че Монро е изпсувала, когато й било казано да стисне ръцете на съперничките.

Вижте ситуацията тук:

Northville High School fired girl's basketball coach Jim Zullo for yanking a player's ponytail after a loss.



How would you respond if this happened to your daughter?pic.twitter.com/CYs4IZKiL8