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27 футболисти с точки в класацията за най-добър у нас

Илиан Илиев печели безапелационно при треньорите

27 футболисти с точки в класацията за най-добър у нас

Кирил Десподов спечели за четвърти път приза Футболист номер 1 на България. Той беше награден на церемония вчера (18 март), а малко след нея стана ясно как журналистите са разпределили вота си в различните категории. 

27 играчи са получили точки от спортните журналисти у нас. Всеки един от гласувалите подрежда своя топ 3 на футболистите, като този на първа позиция взима 3 точки, този на втора - 2, а третият - 1. Във всички други категории представителите на медиите посочват само по едно име.

Ето и пълните резултати за Футболист номер 1 на България за 2023 г.:

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1. Кирил Десподов - 317
2. Илия Груев - 106
3. Ивайло Чочев – 87
4. Георги Русев - 21
5. Ивелин Попов – 20
6. Виктор Попов – 14
Филип Кръстев - 14
8. Андриан Краев – 13
Спас Делев – 13
10. Алекс Петков – 12
11. Християн Петров – 11
12. Георги Костадинов – 9
13. Димитър Митов – 5
14. Атанас Илиев - 3
Валентин Антов – 3
Бърнард Текпетей – 3
17. Даниел Наумов – 2
Мартин Минчев - 2
Тодор Неделев - 2
Цунами – 2
21. Антон Недялков – 1
Васил Панайотов – 1
Георги Николов – 1
Димитър Илиев – 1
Иван Турицов – 1
Пламен Гълъбов - 1
Уелтън – 1

Снимка: Lap.bg

При треньорите доминацията на националния селекционер и треньор на "Черно море" Илиан Илиев е очевидна:

1. Илиан Илиев – 317
2. Георги Дерменджиев – 85
3. Ивайло Петев – 80
4. Станимир Стоилов - 65
5. Александър Томаш – 61
6. Любослав Пенев - 29
7. Александър Тунчев - 12
8. Александър Димитров – 7
9. Златомир Загорчич - 4
Николай Костов – 4
11. Велизар Попов – 1
Христо Янев - 1

Снимка: Lap.bg

Ето и гласуването по постовете за най-добри в Първа професионална лига:

НАЙ-ДОБЪР ВРАТАР:
Динко Хоркаш – 37
Густаво Бусато – 32
Даниел Наумов – 16
Иван Дюлгеров – 16
Пламен Андреев – 4
Хидайет Ханкич – 3
Светослав Вуцов – 2
Максим Ковальов - 1

НАЙ-ДОБЪР ЗАЩИТНИК:
Хосе Кордоба – 30
Християн Петров - 25
Виктор Попов – 21
Ноа Сонко Сундберг – 10
Живко Атанасов – 9
Антон Недялков – 3
Елитон - 3
Аслак фон Витри – 2
Юрген Матай – 2
Иван Турицов - 2
Мартин Паскалев – 1
Кристиан Димитров -1
Оливие Вердон – 1
Цунами – 1

НАЙ-ДОБЪР ПОЛУЗАЩИТНИК:
Якуб Пьотровски – 58
Ивайло Чочев – 29
Ивелин Попов – 5
Тобиас Хайнц – 4
Джовани  – 4
Андриан Краев – 3
Васил Панайотов – 2
Алфа Конте – 1
Амос Юга – 1
Георги Русев – 1
Джонатан Линдсет – 1
Спас Делев – 1
Станислав Шопов – 1

НАЙ-ДОБЪР НАПАДАТЕЛ:
Уелтън – 22
Антоан Бароан - 18
Бърнард Текпетей – 16
Дюкенс Назон – 14
Георги Николов – 13
Игор Тиаго – 7
Кирил Десподов – 7
Атанас Илиев – 5
Ивелин Попов – 3
Преслав Боруков - 2
Александър Колев – 1
Джовани  – 1
Марин Петков – 1
Тобиас Хайнц – 1 

НАЙ-ДОБЪР ЧУЖДЕНЕЦ:
Якуб Пьотровски – 55
Уелтън – 18
Бърнард Текпетей – 17
Тобиас Хайнц – 6
Джонатан Линдсет – 4
Антоан Бароан – 3
Дюкенс Назон – 2
Густаво Бусато - 1
Динко Хоркаш – 1
Джовани – 1
Игор Тиаго - 1
Мазир Сула – 1
Самуел Акере – 1

Снимка: Lap.bg

НАЙ-ПРОГРЕСИРАЩ МЛАД ИГРАЧ В БЪЛГАРСКИЯ ФУТБОЛ:

Християн Петров – 48
Георги Николов – 28
Асен Митков – 16
Емил Ценов – 3
Мартин Сораков – 3
Никола Илиев – 2
Дамян Йорданов – 2
Марин Петков – 2
Илия Груев – 1
Мартин Величков - 1
Николай Златев – 1
Николас Пенев – 1
Петър Андреев – 1
Пламен Андреев – 1
Роберто Райчев – 1 

Снимка: Lap.bg

№1 В ЖЕНСКИЯ ФУТБОЛ:
Евдокия Попадинова – 44
Симона Петкова – 29
Лора Петрова – 8
Александра Сергеева – 7
Йоана Станкова - 6
Димитра Иванова – 5
Полина Ръсина – 5
Роксана Шахънска - 3
Анастасия Скоринина – 1
Вероника Гоцева – 1
Ева Атанасова – 1
Нора Димитрова - 1 

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