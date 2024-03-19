27 футболисти с точки в класацията за най-добър у нас

Кирил Десподов спечели за четвърти път приза Футболист номер 1 на България. Той беше награден на церемония вчера (18 март), а малко след нея стана ясно как журналистите са разпределили вота си в различните категории.

27 играчи са получили точки от спортните журналисти у нас. Всеки един от гласувалите подрежда своя топ 3 на футболистите, като този на първа позиция взима 3 точки, този на втора - 2, а третият - 1. Във всички други категории представителите на медиите посочват само по едно име.

Ето и пълните резултати за Футболист номер 1 на България за 2023 г.:

1. Кирил Десподов - 317

2. Илия Груев - 106

3. Ивайло Чочев – 87

4. Георги Русев - 21

5. Ивелин Попов – 20

6. Виктор Попов – 14

Филип Кръстев - 14

8. Андриан Краев – 13

Спас Делев – 13

10. Алекс Петков – 12

11. Християн Петров – 11

12. Георги Костадинов – 9

13. Димитър Митов – 5

14. Атанас Илиев - 3

Валентин Антов – 3

Бърнард Текпетей – 3

17. Даниел Наумов – 2

Мартин Минчев - 2

Тодор Неделев - 2

Цунами – 2

21. Антон Недялков – 1

Васил Панайотов – 1

Георги Николов – 1

Димитър Илиев – 1

Иван Турицов – 1

Пламен Гълъбов - 1

Уелтън – 1

Снимка: Lap.bg

При треньорите доминацията на националния селекционер и треньор на "Черно море" Илиан Илиев е очевидна:

1. Илиан Илиев – 317

2. Георги Дерменджиев – 85

3. Ивайло Петев – 80

4. Станимир Стоилов - 65

5. Александър Томаш – 61

6. Любослав Пенев - 29

7. Александър Тунчев - 12

8. Александър Димитров – 7

9. Златомир Загорчич - 4

Николай Костов – 4

11. Велизар Попов – 1

Христо Янев - 1

Снимка: Lap.bg

Ето и гласуването по постовете за най-добри в Първа професионална лига:

НАЙ-ДОБЪР ВРАТАР:

Динко Хоркаш – 37

Густаво Бусато – 32

Даниел Наумов – 16

Иван Дюлгеров – 16

Пламен Андреев – 4

Хидайет Ханкич – 3

Светослав Вуцов – 2

Максим Ковальов - 1

НАЙ-ДОБЪР ЗАЩИТНИК:

Хосе Кордоба – 30

Християн Петров - 25

Виктор Попов – 21

Ноа Сонко Сундберг – 10

Живко Атанасов – 9

Антон Недялков – 3

Елитон - 3

Аслак фон Витри – 2

Юрген Матай – 2

Иван Турицов - 2

Мартин Паскалев – 1

Кристиан Димитров -1

Оливие Вердон – 1

Цунами – 1

НАЙ-ДОБЪР ПОЛУЗАЩИТНИК:

Якуб Пьотровски – 58

Ивайло Чочев – 29

Ивелин Попов – 5

Тобиас Хайнц – 4

Джовани – 4

Андриан Краев – 3

Васил Панайотов – 2

Алфа Конте – 1

Амос Юга – 1

Георги Русев – 1

Джонатан Линдсет – 1

Спас Делев – 1

Станислав Шопов – 1

НАЙ-ДОБЪР НАПАДАТЕЛ:

Уелтън – 22

Антоан Бароан - 18

Бърнард Текпетей – 16

Дюкенс Назон – 14

Георги Николов – 13

Игор Тиаго – 7

Кирил Десподов – 7

Атанас Илиев – 5

Ивелин Попов – 3

Преслав Боруков - 2

Александър Колев – 1

Джовани – 1

Марин Петков – 1

Тобиас Хайнц – 1

НАЙ-ДОБЪР ЧУЖДЕНЕЦ:

Якуб Пьотровски – 55

Уелтън – 18

Бърнард Текпетей – 17

Тобиас Хайнц – 6

Джонатан Линдсет – 4

Антоан Бароан – 3

Дюкенс Назон – 2

Густаво Бусато - 1

Динко Хоркаш – 1

Джовани – 1

Игор Тиаго - 1

Мазир Сула – 1

Самуел Акере – 1

Снимка: Lap.bg

НАЙ-ПРОГРЕСИРАЩ МЛАД ИГРАЧ В БЪЛГАРСКИЯ ФУТБОЛ:

Християн Петров – 48

Георги Николов – 28

Асен Митков – 16

Емил Ценов – 3

Мартин Сораков – 3

Никола Илиев – 2

Дамян Йорданов – 2

Марин Петков – 2

Илия Груев – 1

Мартин Величков - 1

Николай Златев – 1

Николас Пенев – 1

Петър Андреев – 1

Пламен Андреев – 1

Роберто Райчев – 1

Снимка: Lap.bg

№1 В ЖЕНСКИЯ ФУТБОЛ:

Евдокия Попадинова – 44

Симона Петкова – 29

Лора Петрова – 8

Александра Сергеева – 7

Йоана Станкова - 6

Димитра Иванова – 5

Полина Ръсина – 5

Роксана Шахънска - 3

Анастасия Скоринина – 1

Вероника Гоцева – 1

Ева Атанасова – 1

Нора Димитрова - 1