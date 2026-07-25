БГ Футбол Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Българин премина в Мадура Ново предизвикателство за бивш младежки национал

Ново предизвикателство за Димитър Митков! Българският голаджия премина в индонезийския Мадура Юнайтед.

През миналия сезон 26-годишният нападател носеше екипа на Ордабаси (Казахстан).

Митков е бивш младежки национал. Играл е за Лудогорец, ЦСКА 1948, Локомотив София, Спартак Варна, Ботев Пловдив и Рубин Казан.

"Не сме тук просто да играем"

"Здравейте, фенове на Мадура Юнайтед. Много съм щастлив да стана част от вашето семейство. Ще се видим скоро", коментира той.

"Чакането приключи. Димитър Митков ще ни осигури сила, класа и решителност в предни позиции. Не сме тук просто да играем, а ще завладяваме.", написаха от Мадура в социалните мрежи.