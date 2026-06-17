БГ Футбол Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Близо ли са групите? Левски с ясен съперник за втория кръг Крайова изглежда голямото препятствие Снимка: Lap.bg

Левски научи евентуалния си съперник във втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Ако „сините“ елиминират Борац Баня Лука, ще се изправят срещу победителя от двойката Университатя Крайова – Макслайн Витебск Беларус. Първият мач е на 21 или 22 юли в София, а реваншът – на 28 или 29 юли.

Сред двата потенциални съперника по-сериозно впечатление прави Университатя Крайова. Румънският шампион спечели титлата и Купата на страната през миналия сезон, а през последните години се утвърди като редовен участник в европейските турнири. Най-големият успех на тима е класирането за групите на Лигата на конференциите, където записа престижни победи срещу Майнц и Рапид Виена. В състава личат редица национали на Румъния, Грузия, Коста Рика и Палестина. Отборът играе на модерния стадион „Йон Облеменко“ с капацитет над 25 000 зрители и е воден от португалеца Филипе Коельо.

Макслайн Витебск също е актуален шампион на Беларус, но има далеч по-скромен международен опит. Клубът няма участия в основните фази на европейските турнири и разчита предимно на беларуски национали. Тимът е воден от руския специалист Магомед Адиев и в момента се намира на второ място в местното първенство, само на две точки зад лидера Динамо Минск.

При успех над Борац и последващо преодоляване на втория съперник, Левски ще си гарантира минимум участие в груповата фаза на Лига на конференциите.