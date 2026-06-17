Близо ли са групите? Левски с ясен съперник за втория кръг
Крайова изглежда голямото препятствие
Левски научи евентуалния си съперник във втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Ако „сините“ елиминират Борац Баня Лука, ще се изправят срещу победителя от двойката Университатя Крайова – Макслайн Витебск Беларус. Първият мач е на 21 или 22 юли в София, а реваншът – на 28 или 29 юли.
Сред двата потенциални съперника по-сериозно впечатление прави Университатя Крайова. Румънският шампион спечели титлата и Купата на страната през миналия сезон, а през последните години се утвърди като редовен участник в европейските турнири. Най-големият успех на тима е класирането за групите на Лигата на конференциите, където записа престижни победи срещу Майнц и Рапид Виена. В състава личат редица национали на Румъния, Грузия, Коста Рика и Палестина. Отборът играе на модерния стадион „Йон Облеменко“ с капацитет над 25 000 зрители и е воден от португалеца Филипе Коельо.
Макслайн Витебск също е актуален шампион на Беларус, но има далеч по-скромен международен опит. Клубът няма участия в основните фази на европейските турнири и разчита предимно на беларуски национали. Тимът е воден от руския специалист Магомед Адиев и в момента се намира на второ място в местното първенство, само на две точки зад лидера Динамо Минск.
При успех над Борац и последващо преодоляване на втория съперник, Левски ще си гарантира минимум участие в груповата фаза на Лига на конференциите.