БГ Футбол Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация ЦСКА тръгна с нула в "Овча купел", поискаха оставката на Христо Янев "Червените" не откриха как да разбият белия бетон на Славия

Въпреки звездната селекция и шампионските амбиции - ЦСКА разочарова на старта на новото първенство. "Червените" не успяха да пречупят Славия - 0:0 на стадион "Александър Шаламанов" в "Овча купел".

Напълно очаквано - след последния съдийски сигнал гостуващите фенове скандираха "Оставка" по адрес на Христо Янев. Недоволството набра скорост още след първите два мача през сезона. В тях ЦСКА записа две победи над Дери Сити в Лига Европа, но продукцията на терена остана под очакваните стандарти.

А в четвъртък носителите на купата ще се изправят пред далеч по-сериозно изпитание. Те гостуват на Карабах, който миналия сезон направи фурор в Шампионската лига.

ЦСКА нападаше през почти цялото време, но така и не намери начин да пробие защитата на Славия. Янев извъртя на терена и тримата си нападатели - Жоел Цварц като титуляр и Йоанис Питас и Леандро Годой като резерви, но нищо не проработи.

За сметка на това "белите" можеха да нанесат съкрушителен удар в края. Димитър Буров стреля опасно от пряк свободен удар, но Фьодор Лапоухов показа рефлекс и опази вратата си.

Така за четвърти пореден път ЦСКА не успя да спечели три точки в "Овча купел". И за четвърти пореден път тимът не можа да потегли с победа в шампионата.

Изберете BTVsport.bg като любим източник в Google