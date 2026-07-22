ЦСКА преговаря за трети десен бек
"Червените" с интерес към доскорошния капитан на Жил Висенте
ЦСКА цели да подсили състава с трети десен защитник. Поне ако се вярва на специалиста по трансфери Руди Галети.
Става дума за португалеца Зе Карлош. 27-годишният футболист е свободен агент, след като напусна Жил Висенте. През последните сезони той се утвърди като основна фигура в клуба, като носеше и капитанската лента.
Освен "червените", ситуацията около бранителя следят гръцкият Волос и няколко клуба от английския Чемпиъншип. Те вече са проучили условията, при които могат да привлекат португалеца.
Зе Карлош е ценен заради опита, лидерските си качества и постоянството в представянето. Той е известен с физическата си мощ, стабилната игра в защита и способността да се включва активно в атаките по десния фланг.
Опит и физика
Статистиката също говори в негова полза. Бранителят е записвал по над 30 мача във всеки от последните няколко сезона, което е доказателство за неговата надеждност и добра физическа форма.
Преди да се превърне във водещ футболист на Жил Висенте, Зе Карлос е бил част и от Брага. Към момента защитникът все още не е взел окончателно решение за бъдещето си.
Треньорът на ЦСКА Христо Янев разполага на тази позиция с титуляра Пастор и с привлечения от Ботев Враца национал на Бенин - Тамиму Уору. А при равенството със Славия (0:0)в понеделник там действа и Мохамед Брахими.Изберете BTVsport.bg като любим източник в Google