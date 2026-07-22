БГ Футбол Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация ЦСКА преговаря за трети десен бек "Червените" с интерес към доскорошния капитан на Жил Висенте

ЦСКА цели да подсили състава с трети десен защитник. Поне ако се вярва на специалиста по трансфери Руди Галети.

Става дума за португалеца Зе Карлош. 27-годишният футболист е свободен агент, след като напусна Жил Висенте. През последните сезони той се утвърди като основна фигура в клуба, като носеше и капитанската лента.

Освен "червените", ситуацията около бранителя следят гръцкият Волос и няколко клуба от английския Чемпиъншип. Те вече са проучили условията, при които могат да привлекат португалеца.

Зе Карлош е ценен заради опита, лидерските си качества и постоянството в представянето. Той е известен с физическата си мощ, стабилната игра в защита и способността да се включва активно в атаките по десния фланг.

Опит и физика

Статистиката също говори в негова полза. Бранителят е записвал по над 30 мача във всеки от последните няколко сезона, което е доказателство за неговата надеждност и добра физическа форма.

Преди да се превърне във водещ футболист на Жил Висенте, Зе Карлос е бил част и от Брага. Към момента защитникът все още не е взел окончателно решение за бъдещето си.

Треньорът на ЦСКА Христо Янев разполага на тази позиция с титуляра Пастор и с привлечения от Ботев Враца национал на Бенин - Тамиму Уору. А при равенството със Славия (0:0)в понеделник там действа и Мохамед Брахими.