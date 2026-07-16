БГ Футбол Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация ЦСКА се олюля над бездната срещу Дери Сити Йоанис Питас и Мохамед Брахими измъкнаха "червените" за 2:1, прекъснаха мача за 15 минути

ЦСКА избегна на косъм една от най-срамните страници в своята история. Трикратният полуфиналист в европейските клубни турнири едва оцеля срещу шестия в Ирландия - Дери Сити.

Груба грешка на вратаря Димитър Евтимов позволи на скромния съперник да поведе в реванша и така да заличи изоставането си след първия мач. И това не беше плод на случайност - домакините нападаха устремно, удариха греда и пропуснаха още няколко отлични шанса.

За да стане ситуацията още по-тягостна - двубоят беше прекратен за близо 15 минути заради напрежение между феновете на двата отбора. Малко след това Йоанис Питас вкара спасителното попадение благодарение на колективна грешка на централните защитници и вратаря на Дери Сити.

В 17-минутното добавено време гостите се окопаха в глуха защита, а Евтимов се реабилитира с няколко ключови намеси. Секунди след като се появи от пейката, Мохамед Брахими донесе победата с 2:1. Успехът е №100 за клуба на континенталната сцена.

Измъченото класиране за втория квалификационен кръг на Лига Европа идва на фона на звездна селекция, предстоящо откриване на чисто нов стадион и трескаво очакване на феновете за първа титла от 2008 година насам.

Треньорът Христо Янев разполага с двукратен шампион на Италия с Интер (Стефано Сенси) и с трансфериран за 25 милиона паунда във Висшата лига (дебютиралият през второто полувреме Жан-Филип Гбамин). Класата обаче по никакъв начин не пролича на терена.

В следващия етап ЦСКА ще има далеч по-сериозно изпитание. Това е азербайджанският колос Карабах, който през миналия сезон участва в основната фаза на Шампионската лига и победи Бенфика, Копенхаген и Айнтрахт.