Левски иска юноша на Лийдс

Левски проявява интерес към нападателя на Шефилд Уензди Малик Уилкс, твърди кореспондентът на "Football Insider" Пийт О'Рурк. През този сезон 26-годишният англичанин е под наем в Родъръм, а договорът му с "кукумявките" изтича през лятото и той може да премине в друг клуб като свободен агент.

Клубът от "Герена" ще срещне доста сериозна конкуренция за подписа на Малик Уилкс, тъй като е желан още от турския Коняспор и кипърския Арис Лимасол.

Малик Уилкс може да играе на върха на атаката и по крилото. Той е висок 183 см, а силният му крак е левият.

Започва кариерата си в школата на Лийдс, а през лятото на 2019 година е закупен от Барнзли за 1.1 млн. евро. Следва престой в Хъл Сити преди да премине в Шефилд Уензди през 2022 г.

