Левски продаде Кордоба в Англия (ВИДЕО)

Кордоба направи своя дебют със "синята" фланелка на 26 септември 2021 г. срещу ЦСКА. За Левски записа 90 мача във всички турнири. Носител на Купата на България за 2022 г. Най-добър защитник в Първа лига през 2023 г.

We have agreed to sign Panamanian defender José Córdoba from Levski Sofia.



The transfer is subject to international clearance and approval by The FA and EFL when the transfer window opens on Friday, June 14.