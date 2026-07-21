БГ Футбол Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Лудогорец взе бразилски младежки национал от Ботафого Натан Фернандес е титуляр за "селесао" за сметка на звездата на Борнемут Раян

Лудогорец обяви впечатляващо ново попълнение. Младежкият национал на Бразилия Натан Фернандес ще играе за "орлите" като преотстъпен от Ботафого.

"ПФК Лудогорец постигна споразумение с бразилския гранд Ботафого за привличането на младежкия национал на Бразилия Натан Фернандес. След успешно финализирани преговори между двата клуба, бързоногото крило ще играе за “орлите” като преотстъпен, а в договора е заложена и опция за неговото закупуване.

21-годишният Натан пристига в Разград с впечатляващ опит въпреки младата си възраст. В периода 2022–2025 година той записва 61 официални мача с екипа на Гремио, а след трансфера си в Ботафого срещу солидна сума през 2025 година изиграва още 29 срещи за клуба. Отбелязва 5 гола.

Чака се картотека

В момента Натан тренира с Лудогорец, като клубът работи по финализиране на документалните процедури по картотекирането на играча.

През 2025 година Натан прави дебют за младежкия национален отбор на Бразилия. До момента той има 5 мача с националната фланелка, като в селекцията звездата на Борнемут Раян е негова резерва.

„Знам какъв отбор е Лудогорец и какви цели преследва. Трябва да си върнем титлата и да се представим силно в европейските клубни турнири“, коментира Натан след финализирането на трансфера си.

Трето попълнение

Бразилецът е третото ново попълнение на Лудогорец през това лято след привличането на Михаил Полендаков и Хосам Абделмагид.

Ръководството, треньорският щаб и всички в клуба пожелават на Натан много успехи с екипа на Лудогорец", написаха от клуба.