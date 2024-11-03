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Лудогорец загря за Атлетик с класика срещу Хебър

11-и пореден мач без допуснат гол

Lap.bg
 

Шампионът Лудогорец продължава победния си ход в Първа лига. "Орлите" спечелиха с 3:0 срещу Хебър у дома в среща от 14-ия кръг.

Головете за разградчани реализираха Дерой Дуарте в 14', Ерик Маркус в 33' и Ивайло Чочев в 45'.

По този начин Лудогорец загря за домакинството на Атлетик Билбао от Лига Европа в четвъртък (7 ноември) от 19:45 ч. Двубоя можете да проследите пряко по bTV Action.

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Лудогорец има 12 победи и равенство от началото на сезона и оглавява класирането с 37 точки - 9 пред Ботев Пловдив, който обаче е с мач по-малко.

"Орлите" са в серия от 11 мача без допуснат гол. Така те изравниха рекорда на Локомотив Пловдив от 1978 г. Първи е Левски, който не инкасира попадение в 13 двубоя през 1999 г.

Снимка: Lap.bg

Съставите:

Лудогорец: 1. Серджио Падт - 16. Аслак Фон Витри, 4. Диниш Алмейда (58' - 15. Едвин Куртулуш), 24. Оливие Вердон, 17. Сон - 30. Педро Нареси, 18. Ивайло Чочев (68' - 12. Руан Круз) - 77. Ерик Маркус (78' - 19. Георги Русев), 23. Дерой Дуарте (58' - 20. Агибу Камара), 7. Рик Джонатан - 9. Квадво Дуа (78' - 8. Тодор Неделев)

Хебър: 97. Марсо, 44. Николай Николаев, 55. Мартин Михайлов (74' - 18. Радослав Терзиев), 23. Калоян Пехливанов, 88. Милен Гамаков, 21. Божидар Пенчев, 7. Олексий Збун (81' - 84. Стилиян Тисовски), 70. Набил Макни, 15. Уилям Фонкеу, 24. Енцо Ел Фатахи (73' - 11. Душан Вукович), 29. Шейх Диаманка (81' - 9. Калоян Кръстев)

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Тагове:

лига европа атлетик билбао лудогорец първа лига хебър

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