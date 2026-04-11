МВР забрани дроновете на ЦСКА - Левски. Вижте другите промени!

Министерство на вътрешните работи очаквано обяви забраните в деня на футболното дерби у нас между ЦСКА и Левски.

Двата тима ще играят в последния кръг на редовния сезон в Първа лига в понеделник, 13 април. Началният съдийски сигнал трябва да бъде даден в 16:00 ч. на националния стадион "Васил Левски".

Мачът вероятно ще затрудни движението на автомобили в центъра на София.

В колко отваря стадионът?

"На 13 април от 16 часа на Националния стадион "Васил Левски" в София ще се проведе футболната среща между отборите на ЦСКА и Левски. Около стадиона ще бъде изградена зона за сигурност, на няколко контролно-пропускателни пунктове полицейски служители ще осъществяват пропускателния режим. Вратите ще бъдат отворени в 14 часа. За да бъде избегнато струпване на зрители, полицията призовава желаещите да се възползват от този по-ранен час. Ще бъдат извършвани проверки за установяване на извършители на противообществени прояви, както и лица с наложени забрани за посещение на спортни мероприятия. На контролно-пропускателните пунктове служителите на реда ще проверяват и за носене на забранени предмети и вещи - огнестрелно оръжие, пиротехнически изделия, ножове, палки, боксове, бутилки и др. Малолетни ще бъдат допускани на територията на стадиона само с пълнолетен придружител и след предварително попълнена декларация, която може да бъде изтеглена и от интернет.

Снимка: Lap.bg

Ангажиментът за охрана на спортното събитие е на охранителни фирми, а на столичната полиция - за обособяване на резерви за действия при необходимост и за подпомагане дейността на организатора.

Преди, по време и след провеждане на футболната среща, полицейските служители ще следят за опазването на обществения ред и недопускане на противообществени прояви на територията на столицата.

Във връзка със засиления зрителски интерес е възможно да възникнат затруднения на пътното движение в централната градска част, може да се наложи временното му спиране, но при отпадане на необходимостта ще бъде възстановявано.

Забранява се издигането на въздухоплавателни средства около сградите на Народно събрание I, Народна събрание II, Министерски съвет, Президентството и около Националния стадион „Васил Левски“ в пространството на бул. „Цар Освободител“ алея „Яворов“, бул. „Драган Цанков“, ул. „Граф Игнатиев“ и бул. „Васил Левски“. При неспазване на забраната спрямо операторите на безпилотни въздухоплавателни средства ще се предприемат съответните административни мерки, предвидени в закона.", пишат от МВР.

Затворени улици

От Столична община няма да затварят улиците около националния стадион и в центъра, въпреки шествията на двете агитки.

Агитката на ЦСКА се събира традиционно на ул. „Иван Асен II”, докато левскарите си дават среща пред Националния клуб на привържениците на бул. "Тодор Александров".

Снимка: Lap.bg

Заради придвижването на агитките се очаква затруднения в движението около Президентството, сградата на Министерски съвет, ул. "Генерал Гурко", както и в района на Орлов мост.

От Столична община съобщават, че се забранява престоят и паркирането в деня на мача на следните локации:

- От 10:00 часа до приключване на събитието на 13.04.2026 г., на паркинга на пл. „Княз Александър I“.

- От 12:00 часа до приключване на събитието на 13.04.2026 г. на южното платно на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ в участъка между бул. „Драган Цанков“ и ул. „Ген. Гурко“ (джобовете).