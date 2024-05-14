Повече чужденци сред номинираните за Футболист на футболистите у нас

Повече чужденци, отколкото българи ще се борят за традиционния приз "Футболист на футболистите" у нас.

Наградата се връчва на играчи, взели участие в повече от половината мачове на своя тим от Първа и Втора лига. Право на глас имат самите футболисти.

Засега са ясни само номинираните, а победителите в категориите ще станат ясни в началото на сезон 2024/2025.

Лудогорец, ЦСКА и Левски имат по 4 представители в различните категории.

Ето и номинираните:

ФУТБОЛИСТ НА ФУТБОЛИСТИТЕ

1. Якуб Пьотровски (Лудогорец)

2. Бърнард Текпетей (Лудогорец)

3. Ивайло Чочев (ЦСКА 1948/Лудогорец)

4. Джонатан Линдсет (ЦСКА)

5. Густаво Бусато (ЦСКА)

6. Атанас Илиев (Черно море)

7. Виктор Попов (Черно море)

8. Евандро (Локомотив Пд)

9. Хосе Кордоба (Левски)

10. Ивелин Попов (Ботев Пд)

11. Александър Колев (Крумовград)

НАЙ-ДОБЪР МЛАД ФУТБОЛИСТ

1. Християн Петров (ЦСКА)

2. Станислав Шопов (ЦСКА)

3. Георги Николов (Хебър/Ботев Пд)

4. Марин Петков(Левски)

5. Асен Митков (Левски)

6. Емил Ценов (ЦСКА 1948)

7. Никола Илиев (ЦСКА 1948)

8. Мартин Сораков (Славия)

9. Велко Йеленкович (Славия)

10. Кристиян Стоянов (Славия)

НАЙ-ДОБЪР ТРЕНЬОР

1. Георги Дерменджиев (Лудогорец)

2. Илиан Илиев (Черно море)

3. Александър Томаш(Локомотив Пловдив)

4. Николай Костов (Левски)

5. Станислав Генчев (Крумовград)

6. Душан Керкез (Ботев Пловдив)

7. Любослав Пенев (Хебър)

Снимка: Lap.bg

НАЙ-ДОБРА ФУТБОЛИСТКА

1. Полина Ръсина (НСА)

2. Николета Бойчева (Локомотив Стара Загора)

3. Ивет Василева (ЛП Супер Спорт)

4. Моника Балиова (Спортика)

5. Никол Диманова (Пълдин)

6. Антония Ангелова (Севлиево лейдис)

През 2023 г. Футболист на футболистите беше Кирил Десподов, най-добър млад играч беше вратарят на Левски Пламен Андреев, а най-добър треньор - Илиан Илиев от Черно море, който стана национален селекционер.