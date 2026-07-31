БГ Футбол Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация След Гьоко Хаджиевски: Ясен Петров поема Спартак Варна Едно от най-разпознаваемите имена в българския футбол, похвалиха се от клуба

Ясен Петров е новият треньор на Спартак Варна, съобщиха от клуба. Той стана поредното име, работило в Добруджа през миналия сезон, който преминава при "соколите" това лято.

Спартак Варна се раздели преди дни с Гьоко Хаджиевски по желание на северномакедонския специалист.

Ето какво написаха от Спартак Варна за назначението на Ясен Петров:

„Ясен Петров е едно от най-разпознаваемите имена в българския футбол. В своята треньорска кариера той е водил националния отбор на България, както и редица водещи клубове у нас – Левски София, Ботев Пловдив, Черно море, Локомотив София, Локомотив Пловдив и Добруджа. Зад гърба си има и сериозен международен опит, натрупан по време на работата му в Китай.

В треньорския щаб на Ясен Петров влизат помощник-треньорите Ивелин Петков и Михаил Цоков, кондиционният треньор Ивайло Петров и треньорът на вратарите Георги Георгиев

Пожелаваме успех на Ясен Петров и неговия екип начело на ФК Спартак Варна!“.