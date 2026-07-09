БГ Футбол Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Станимир Стоилов прибра Сонко в Гьоз-Гьоз Бившият защитник на Левски и Лудогорец беше представен в Измир

Станимир Стоилов отново ще работи с Ноа Сонко Сундберг. Гамбийският защитник подписа за три години с Гьозтепе.

Той идва в турската Суперлига от гръцкия Арис. А Сонко е част от амбициозна селекция, с която клубът от Измир се стреми към силно представяне в елита и класиране за европейските клубни турнири.

Новият защитник на Гьоз-Гьоз е роден на 6 юни 1996 г. в Швеция. Именно Стоилов го привлече в Левски през ноември 2021 г.

При "сините" Сундберг се утвърди като един от най-стабилните футболисти на своя пост. А впоследствие беше привлечен от шампиона Лудогорец.

Бранителят така и не успя да се наложи в Разград и беше преотстъпен последователно в Сиваспор и Арис.

"Подписахме 3-годишен договор с гамбийския защитник Ноа Сонко Сундберг. Приветстваме го топло в семейството на Гьозтепе и му желаем много успехи и незабравими моменти с нашата славна фланелка", се казва в изявлението на клуба.