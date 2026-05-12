За 40 минути! "Червена" България изкупи билетите за Купата

Поне 22 000 "армейци" ще подкрепят ЦСКА във финала за Купата на България на Националния стадион на 20 май!

След като вчера феновете на ЦСКА изкупиха за 90 минути пуснатите за Сектор "Г" билети, днес им бяха нужни около 40, за да не останат пропуски за Сектор "В" и "лъвчетата" в Сектор "Г".

Ако Локомотив Пловдив не напълни предоставения му капацитет, не е изключено на ЦСКА да бъдат отпуснати още места.

Междувременно двата клуба публикуваха различна информация за централната трибуна - Сектор "А". Символичните домакини Локомотив Пловдив обявиха, че той е изцяло техен, както е по регламент.

ЦСКА обаче информира привържениците си, че "БПФЛ допълнително ще обяви начина на разпределение на билетите за Сектор "А", като това е подчертано в жълт цвят.