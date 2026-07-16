БГ Футбол Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Заради израелец в Разград: Притискат египтянин да откаже на Лудогорец Хосам Абделмаджид разбрал за присъствието на Идан Нахмиас след като подписал договора си

Крайни реакции в Африка и Близкия Изток заради трансфер в Лудогорец. Тимът от Разград привлече египетския национал Хосам Абделмаджид, който участва на световното първенство.

Защитникът на местния Замалек пристига в Разград срещу 1,5 милиона евро. Там той ще трябва да си партнира на терена с национала на Израел Идан Нахмиас.

Фенове от арабския свят притискат Абделмаджид да откаже трансфера. Самият той пък научил, че израелец ще бъде негов съотборник, едва след като е подписал договора си.

"Арабският спортен свят е в разгара на оживени дебати, откакто беше разкрит трансферът на защитника на Замалек Хосам Абделмаджид в Лудогорец за 1,5 милиона евро. В основата на този силно противоречив въпрос е безпрецедентната реалност, в която звезда на египетския национален отбор играе на абсолютно същия терен, за същия европейски клуб, заедно със защитника на израелския национален отбор Идан Нахмиас", посочва изданието Middle East 24 (ME24).

"Докато регионалните критици оказват натиск върху 25-годишната звезда от световното първенство да спре трансфера, произраелските коментатори и спортни анализатори приветстват това като положителна стъпка за световния спорт, твърдейки, че политиката трябва да остане извън терена.

Източници потвърждават, че Абделмаджид е научил за присъствието на Нахмиас едва след като е подписал договора си, което го е оставило ангажиран да играе заедно с новия си израелски съотборник", се посочва още в информацията.

На Мондиал 2016 Абделмаджид записа минути срещу Нова Зеландия и Австралия, а в мачовете срещу Белгия и Аржентина остана неизползвана резерва. "Фараоните" отпаднаха на 1/8-финалите именно от "гаучосите", след като допуснаха обрат от 2:0.