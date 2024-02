Тайсън Фюри: Ще нокаутирам Усик! (ВИДЕО)

Тайсън Фюри се закани да нокаутира Олександър Усик на 18 май.

Боят на века, който ще е за титлата абсолютен световен шампион по бокс в тежка категория, трябваше да се състои следващата седмица в Рияд, но заради травма на Циганския барон, бе отложена.

‼️ Tyson Fury mocking Oleksandr Usyk on Instagram live today after their fight was rescheduled for May 18th: "No retirement here motherf***er, you're getting knocked spark out."



