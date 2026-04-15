Червен картон и нов европейски кошмар за Барселона! (ВИДЕО)

Атлетико Мадрид загуби с 1:2 от Барселона у дома, но продължава напред към полуфиналите на Шампионска лига заради успеха с 2:0 преди седмица. Пореден червен картон и ново разочарование за каталунците на най-голямата сцена.

За трети път в историята „дюшекчиите“ елиминират Барселона на четвъртфиналите.

Лудата първа част

Още в 1-ата минута Барселона започна агресивно с ранен удар на Ламин Ямал, който предизвика първата намеса на Хуан Мусо в срещата. Три минути по-късно обаче падна първият гол.

Кошмарна грешка на Клеман Ленгле подари топката на Ямал, който я прокара между краката на Мусо. Така каталунците намалиха пасива си на един гол.

Испанската суперзвезда вече има участие в 40 гола във всички турнири (23 попадения и 17 асистенции в 44 мача), което е негов личен рекорд с Барселона.

Хуан Мусо имаше доста работа през началните минути на мача и се отчете с още няколко намеси. В 24-ата минута Феран Торес удвои за Барселона след отличен пас на Дани Олмо, а малко след това играта бе прекъсната заради тежък сблъсък с Фермин Лопес.

Поредният червен картон

След прекъсването Атлетико Мадрид се възползва от загубата на концентрация от каталунците. Мълниеносна контраатака и гол на Адемола Лукман върнаха преднината на „дюшекчиите“ в общия резултат.

До почивката Барселона натисна – Торес пропусна сам срещу Мусо, който със своите 5 намеси бе основната причина Атлетико да запази преднината си.

Нищо различно след почивката. Барселона продължи да доминира, докато Атлетико се бранеше. Десет минути след подновяването на играта Феран Торес отново отбеляза, но попадението бе отменено заради засада.

Двата отбора направиха доста пропуски, а вратари - всичко възможно да оставят резултата непроменен.

Десет минути преди края Барселона получи поредния си червен картон. Ерик Гарсия препъна Александър Сьорлот, който бе на път да остане сам срещу Жоан Гарсия под рамката за Барселона.

Това е червен картон №13 в Шампионската лига за Барселона в последните 10 години – повече от всеки друг отбор.

В полуфиналите Атлетико чака Арсенал или Спортинг Лисабон.

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Атлетико Мадрид и Барселона