Aрсенал отново рухва в най-важния момент. Спортинг дебне за сензация

Арсенал и Спортинг оставиха всичко за втория мач. С минимален аванс „артилеристите“ приемат португалския първенец с цел да достигнат до втори пореден полуфинал в Шампионската лига.

Рухва ли Арсенал?

Надеждите на Арсенал да спечели първата си титла във Висшата лига от 22 години насам понесоха сериозен удар миналия уикенд, след като тимът загуби с 1:2 у дома от Борнемут, а Манчестър Сити не се поколеба и намали разликата до 6 точки, като има и мач по-малко.

Това беше трето поражение в последните четири мача във всички турнири за състава на Микел Артета, като очакваните голове от игра (xG) - едва 0.19 - вторият най-нисък показател на отбора в домакински мач от Висшата лига.

Арсенал ще търси бърз отговор, като се класира за полуфиналите. Тимът на Микел Артета води с 1:0 след първия мач, решен от късен гол на Кай Хаверц.

„Артилеристите“ са стабилни срещу португалски отбори - само 1 загуба в последните 12 мача. Спортинг КП обаче е силен срещу английски тимове - 9 победи от 10 елиминации.

Скорошна форма

Арсенал е непобеден в Шампионската лига този сезон (10 победи, 1 равен) и е спечелил всичките си 5 домакинства. Отборът на Микел Артета почти винаги продължава напред след победа като гост в първия мач (17 от 18 случая) и има само 1 загуба в последните си 23 европейски домакинства.

Спортинг КП има трудна задача. За да продължи, трябва да повтори минимална победа като гост, но формата му в Европа навън е слаба – само 1 победа в последните 8 мача.

Макар че има добри резултати като цяло далеч от дома, разликата в класите тук е сериозна. Още един лош знак: португалските отбори са загубили последните си 9 четвъртфинала в Шампионската лига.

Арсенал
срещу
Спортинг Лисабон
15.04.2026 22:00

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Спортинг Лисабон и Арсенал

0 : 1
44%
Притежание на топката
56%
8
Точни удари
3
3
Неточни удари
4
25
Опасни атаки
52
11
Нарушения
10
3
Корнери
4
2
Засади
2
4-2-3-1
Формация
4-3-3
Стадион:

Състави

Руи Силва 1 Руи Силва
Иван Фреснеда Коралиса 22 Иван Фреснеда Коралиса
Усман Диоманде 26 Усман Диоманде
Гонсало Бернардо Инасио 25 Гонсало Бернардо Инасио
М. Араухо 20 М. Араухо
Мортен Хюлманд 42 Мортен Хюлманд
Хидемаса Морита 5 Хидемаса Морита
Жоао Симос 52 Жоао Симос
Джини 10 Джини
Франсиско Тринкао 17 Франсиско Тринкао
Поте 8 Поте
Дейвид Рая 1 Дейвид Рая
Бен Уайт 4 Бен Уайт
Jurriën Timber 12 Jurriën Timber
Уилям Салиба 2 Уилям Салиба
Габриел 6 Габриел
Рикардо Калафиори 33 Рикардо Калафиори
Мартин Одегаард 8 Мартин Одегаард
Мартин Зубименди 36 Мартин Зубименди
Деклан Райс 41 Деклан Райс
Букайо Сака 7 Букайо Сака
Нони Мадуеке 20 Нони Мадуеке

Срещата по минути

ГООООЛ! Кай Хаверц беше точен за отбора си 90+1′
79′ Рафаел Ферейра Нел е сменен от Поте
Мартинели влезе на мястото на Леандро Тросар 76′
M. Dowman е сменен от Нони Мадуеке 76′
Кай Хаверц е сменен от Мартин Одегаард 70′
Мартин Зубименди отбеляза гол! 64′
62′ Даниел Браганса влезе на мястото на Жоао Симос
32′ Луис Хавиер Суарес получи жълт картон
31′ Жълт картон за Хидемаса Морита
