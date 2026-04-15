Aрсенал отново рухва в най-важния момент. Спортинг дебне за сензация

Арсенал и Спортинг оставиха всичко за втория мач. С минимален аванс „артилеристите“ приемат португалския първенец с цел да достигнат до втори пореден полуфинал в Шампионската лига.

Рухва ли Арсенал?

Надеждите на Арсенал да спечели първата си титла във Висшата лига от 22 години насам понесоха сериозен удар миналия уикенд, след като тимът загуби с 1:2 у дома от Борнемут, а Манчестър Сити не се поколеба и намали разликата до 6 точки, като има и мач по-малко.

Това беше трето поражение в последните четири мача във всички турнири за състава на Микел Артета, като очакваните голове от игра (xG) - едва 0.19 - вторият най-нисък показател на отбора в домакински мач от Висшата лига.

Арсенал ще търси бърз отговор, като се класира за полуфиналите. Тимът на Микел Артета води с 1:0 след първия мач, решен от късен гол на Кай Хаверц.

„Артилеристите“ са стабилни срещу португалски отбори - само 1 загуба в последните 12 мача. Спортинг КП обаче е силен срещу английски тимове - 9 победи от 10 елиминации.

Скорошна форма

Арсенал е непобеден в Шампионската лига този сезон (10 победи, 1 равен) и е спечелил всичките си 5 домакинства. Отборът на Микел Артета почти винаги продължава напред след победа като гост в първия мач (17 от 18 случая) и има само 1 загуба в последните си 23 европейски домакинства.

Спортинг КП има трудна задача. За да продължи, трябва да повтори минимална победа като гост, но формата му в Европа навън е слаба – само 1 победа в последните 8 мача.

Макар че има добри резултати като цяло далеч от дома, разликата в класите тук е сериозна. Още един лош знак: португалските отбори са загубили последните си 9 четвъртфинала в Шампионската лига.

Арсенал срещу Спортинг Лисабон 15.04.2026 22:00

