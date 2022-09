Актьорът Том Харди тайно се записа на турнир по жиу жицу, тръгна си с титла

Звездата от "Черният рицар: Възраждане" и "Бойна кръв" Том Харди се появи изненадващо на турнир жиу жицу. 45-годишният британец участва в Откритото първенство по бразилско жиу-жицу и взе златото, а появата му на събитието стана хит сред състезатели и зрители в Милтън Кийнс, само на 90 минути северно от Лондон. Харди участва в състезанието с истинското си име – Едуард.

„Бях шокиран, когато го видях, той каза: „Просто забравете, че съм аз, и правете това, което правите обикновено“, каза опонентът на Том, Дани Епълби, пред местни медии.

Tom Hardy secretly enters a BJJ tournament and wins the Brazilian Jiu-Jitsu Open Championship in the UK (2022) pic.twitter.com/EQlPP47qJZ