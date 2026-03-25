Атанас Фурнаджиев за казуса с БОК: Съдът може бързо да го реши! (ВИДЕО)

Той е един от вариантите за заместник на Стефка Костадинова

Президент на българската федерация по биатлон и вицепрезидент на Българския футболен съюз, Атанас Фурнаджиев е и сред един от вариантите за заместник на бившата световна рекордьорка в скока на височина Стефка Костадинова начело на Българския олимпийски комитет. 

В централата той е в качеството си на заместник, а Костадинова подаде оставка като председател преди дни, за да се включи в парламентарните избори като кандидат на ДПС-Ново начало. 

Това обаче няма да разреши казуса, след като преди година Весела Лечева спечели повече гласове за председател от Костадинова, но вписването ѝ бе спряно от няколко жалби. Оставката на Костадинова също не беше одобрена заради липса на важни документи. 

Изненадан

"Бях изненадан, защото това са неща, които ако не тя, то нейния адвокат да ги знае. Процедурата е ясна - тя трябва да свика Управителен съвет, пред който да си подаде оставката, да бъде приета и да бъде избран друг представляващ, който да бъде вписан в Търговския регистър", обясни Фурнаджиев пред bTV.

От Търговския регистър отхвърлиха оставката, тъй като към заявлението не е приложен изискуемият протокол от управителния орган на БОК за определяне на заместник-председател, който временно да поеме правомощията и представителството.

От Агенцията подчертават и втори съществен мотив: при промени в органите на управление вписването следва да бъде заявено от новоизбрания представител, а не от действащия председател или негов пълномощник.

На друго мнение е адвокатът на Костадинова - Теодора Златева, която твърди, че Управителният съвет трябва да се свика от някой от евентуалните заместници.

Бързо решение на казуса

Според Фурнаджиев казусът около подадените в съда жалби за избора на Лечева, може да се реши бързо. 

"При добро желание, съда много бързо може да реши тези дела, защото тези дела може да са с приоритет, тъй като са с високо обществен интерес и има такава опция – да бъде приоритет, а не едно дело да се насрочва за след седмица. Без да казвам в каква посока, защото делото е в съда, но при добро желание този казус много бързо може да бъде решен – в рамките на няколко месеца.", заяви той.

От първоначалните 7 жалби срещу избора но Лечева, в съда остават 3 - на Белчо Горанов, на Пламен Кръстев и на Българската федерация по борба. 

