bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Божидар Саръбоюков трети в света!

Първи медал за България от 2010 г.

Божидар Саръбоюков трети в света!
Reuters

Топ атлетът ни Божидар Саръбоюков спечели бронзов медал на световното първенството в Торун в Полша. В изключително силно състезание първите трима скочиха в скока на дължина над 8.30 метра.

Атлетът от Хармални записа в най-добрия си опит 8.31 метра, а Жерсон Балде (Порт) взе титлата на 8.46. Втори е Матия Фурлани с 8.39 метра.

Това е първи медал за България от Доха 2010 г.  Ваня Стамболова спечели сребро на 400 метра.

Възпитаникът на треньора Димитър Карамфилов започна отлично с 8.22 метра в първия си опит, а във втория направи най-доброто си постижение в състезанието, регистрирайки 8.31 метра, с което поведе във временното класиране. Последваха два по-слаби опита от 8.30 метра и 8.14, след което направи два фаула в последните си два скока.

Най - важното

Арсенал се сгромолясва: Манчестър Сити с купа!

Арсенал се сгромолясва: Манчестър Сити с купа!
Димитър Бербатов пред bTV: Животът ми удари шамар и ме събуди (ВИДЕО)

Димитър Бербатов пред bTV: Животът ми удари шамар и ме събуди (ВИДЕО)
17 000 души и един българин в Мартенската лудост: Гавалюгов ексклузивно пред bTV (ВИДЕО)

17 000 души и един българин в Мартенската лудост: Гавалюгов ексклузивно пред bTV (ВИДЕО)
ЦСКА удари лошо Добруджа

ЦСКА удари лошо Добруджа
Божидар Саръбоюков ще покорява света днес! (ВИДЕО)

Божидар Саръбоюков ще покорява света днес! (ВИДЕО)

Последни новини

Арсенал се сгромолясва: Манчестър Сити с купа!

Арсенал се сгромолясва: Манчестър Сити с купа!
Илия Груев е Футболист №1 на България!

Илия Груев е Футболист №1 на България!
Лечева: Тази срамна страница от историята на БОК трябва да приключи

Лечева: Тази срамна страница от историята на БОК трябва да приключи
Димитър Бербатов пред bTV: Животът ми удари шамар и ме събуди (ВИДЕО)

Димитър Бербатов пред bTV: Животът ми удари шамар и ме събуди (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV