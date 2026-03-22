Божидар Саръбоюков трети в света!

Топ атлетът ни Божидар Саръбоюков спечели бронзов медал на световното първенството в Торун в Полша. В изключително силно състезание първите трима скочиха в скока на дължина над 8.30 метра.

Атлетът от Хармални записа в най-добрия си опит 8.31 метра, а Жерсон Балде (Порт) взе титлата на 8.46. Втори е Матия Фурлани с 8.39 метра.

Това е първи медал за България от Доха 2010 г. Ваня Стамболова спечели сребро на 400 метра.

Възпитаникът на треньора Димитър Карамфилов започна отлично с 8.22 метра в първия си опит, а във втория направи най-доброто си постижение в състезанието, регистрирайки 8.31 метра, с което поведе във временното класиране. Последваха два по-слаби опита от 8.30 метра и 8.14, след което направи два фаула в последните си два скока.

