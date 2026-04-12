Една хромозома повече обич (ВИДЕО и СНИМКИ)

Има истории, които ни напомнят какво означава истинската победа. Такава е историята на Александър Асенов – момчето, което едва оцеля, а днес стои на стартовата линия като шампион.

Алекс е атлет със синдром на Даун. Но ако го видите само през диагнозата, ще пропуснете най-важното – че неговата история не е за ограничения, а за възможности.

Това е история за момче, което отказва да приеме границите, поставени му от света. За любов, която дава сила. За приятелство и подкрепа. И за това колко много можем да бъдем, когато някой вярва в нас. История отвъд медалите и отвъд диагнозата.

Родителите му разбират в деня на раждането му, че има синдром на Даун. Шокът е силен. Следват три години и половина, в които семейството се учи да приема новата реалност.

Но страхът никога не ги спира. Превръща се в двигател

„Това ни даваше амбицията да докажем, че с обич и подкрепа няма невъзможни неща.“

Когато е на три, семейството заминава за Франция – в търсене на шанс и среда. Там баща му му подарява детство, изпълнено със спорт, игри и мъжки уикенди – футбол, баскетбол, ски. Малки, но безценни моменти, които изграждат голямо момче.

Още тогава става ясно – Алекс е роден с дух на победител.

"Има един глагол "гание", всъщност означава печеля и всички го наричаха така - гание. Искаше на всяка цена да е първи да натисне асансьора, първи да излезе от стаята. Всичко, което можеше да се спечели и да е първи по някакъв начин му беше много важно", разказва пред камерата ни майка му Деси.

„Победител съм. Искам златен медал“

След десет години семейството се връща в България. И тук Алекс намира своята общност – Федерацията по адаптирана физическа активност, която става негово второ семейство.

За първи път той е просто себе си – без очаквания, без маски. „Тук може да бъде разсеян, изцапан, себе си...“

В лицето на своя треньор Слав Петков той открива и ментор.

„Който иска да дойде – добре дошъл. Тук е като в страната на Питър Пан.“

И точно там, при Слав, Алекс открива леката атлетика. И себе си.

Започва да мечтае. Да пътува. Да печели. Да се смее с хора, с които дори не говори един и същ език – но това няма значение. Важни са усмивките. Важен е празникът на живота.

Но мечтите понякога минават през изпитания.

Само два месеца преди първото си голямо състезание, Алекс претърпява тежък инцидент – чупи шиен прешлен след скок в басейн. „Намерих го на дъното... светът ми се срина.“

Следват операции, винтове, яка. Месеци на болка и страх.

Но Алекс мисли само за едно – да се върне. „Детето искаше да бъде в залата. Искаше да живее мечтата си.“

И се връща – дори като знаменосец. Със счупеното тяло, но с непокътната воля.

Месеци по-късно идва ново изпитание – опасност да остане инвалид. Решението е тежко: операция, която ще му върне живота.

„Без право да скача, да танцува, да живее… най-важното за него беше да спортува.“

Доктор Тома Спирев поема риска. И връща не просто здравето, а мечтата.

Когато излиза от реанимация, първият въпрос на Алекс е: „Кога се връщам в залата?“

Алекс се връща. Като шампион.

Година по-късно влиза в болницата и подарява златния си медал на човека, който му е върнал живота. „Няма по-голяма награда от това да видиш детето си успяло. Той е пример. Пример за всички нас“, казва майка му.

Александър Асенов е европейски и световен шампион. Но най-голямата му победа не е на пистата.

Понякога животът поставя най-тежките изпитания не на старта, а след финала.

„Загубата е огромна… понякога губиш гръбнака си. Но остава синът ти – синът, който те кара да се гордееш.“

Казват, че хората със синдром на Даун имат една хромозома повече. Но може би истината е друга.

„Аз смятам, че ние имаме една хромозома по-малко. Господ не им е взел – дал им е.“

Може би те имат повече от това, което ние често губим – повече обич, повече смелост, повече светлина...

„Не случайно им казват слънчевите деца – всеки ден с тях е празник.“

Алекс пада. Става. И винаги се усмихва.

И ако има нещо, което той ни показва, то е това: най-голямата победа не е да си първи, а да бъдеш видян! Да бъдеш приет. И да бъдеш обичан.

Просто да кажеш: „Има ме! И мен не има..!"

Вижте още във видеото.