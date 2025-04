Феноменален Никола Цолов в Бахрейн!

Никола Цолов спечели спринта на пистата в Бахрейн. Българският пилот потегли от пета позиция и изпревари няколко съперници още в началната фаза на борбата. В последните обиколки талантът ни се защитаваше отлично срещу атаките на Фреди Слейтър (AIX Racing). Последното място на подиума зае Туука Тапонен (АРТ Гран при).

The #F3 Sprint Race in Bahrain is GO https://t.co/xAX6ElVdTD #BahrainGP pic.twitter.com/p0rc4PqNMH

Вчера се проведоха единствената тренировка и квалификацията. Никола Цолов даде второ време в първата сесия и остана осми в квалификацията. Това му отреди пето място в днешната спринтова надпревара.

Така той записа първа победа за сезон 2025 във Формула 3 и общо четвърта в кариерата си.

Още в самото начало Никола изпревари Алесандро Джиусти, след това се справи и с Мартиниус Стенршорн в началото на третия тур, а малко след това на пистата излезе кола за сигурност.

При нейното връщане в бокса в края на шестата обиколка българският пилот на Кампос изпревари потеглилият от полпозишън Дюфек, за да се изкачи на втората позиция зад новобранеца Фреди Слейтър. Британецът парира първите три атаки на Цолов, но беше принуден да отстъпи пред Българския лъв в началото на 11-та от общо 19 обиколки.

And now Slater makes a move down the inside on Dufek and takes the lead!!!https://t.co/xAX6ElVdTD#F3 #BahrainGP pic.twitter.com/3wfzRfVK9t