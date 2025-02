Хамилтън купи подаръци за 3000 служители на Мерцедес

Седемкратният световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън вече е част от Ферари, след като преди това прекара голяма част от кариерата си в Мерцедес. Преди да напусне "сребърните стрели", британецът реши да купи подаръци за 3000 служители на отбора.

| Sir Lewis Hamilton commissioned a departing present for everyone at Mercedes. The artist's only remit from Lewis Hamilton was 'to focus on the car rather than Lewis'. The original painting hangs in Brackley and prints were made for all 3000 members of his Mercedes team :… pic.twitter.com/EGgRmHLaw6