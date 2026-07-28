Други Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация "Има на кого да посветя победите": Деян Галинов се завръща на ринга на BRAVE 107 (ВИДЕО) Гледайте бойната гала вечер пряко по bTV Action и на VOYO.BG на 1 август

Само няколко дни остават до бойната гала вечер BRAVE 107, която ще се проведе в Бургас!

На 1 август от 19:00 ч. bTV Action и онлайн платформата ни VOYO.BG ще излъчат вълнуващите мачове.

Сред тях е и този на Деян Галинов, който се завръща на ринга.

За съпругата и детето

Последното качване на ринга за Галинов също беше в Бургас, където записа победа с нокаут преди малко повече от година.

"Подготвям се по същия начин. Тези паузи не са хубави, но ще работим над това нещо и ще го подобрим", каза той пред bTV.

Боецът ще се качи на ринга за първи път след раждането на неговата дъщеря. Именно това е причината да остане в България и да отложи участието си в BRAVE през ноември.

"Жена ми и дъщеря ми са най-голямата мотивация! Много по-мотивиран съм, имам много повече хъс в себе си и имам на кого да си посветя победите", казва щастливият татко.

На BRAVE 107 в събота, 1 август, той ще се изправи срещу френския боец Морган Гболу.

И още

Тази година в центъра на вниманието отново ще бъде световният шампион на K-1 World MAX 2024 Стоян „Снайпера“ Копривленски, който се завръща пред родната публика за поредната си супер битка. През миналата година той нокаутира турския шампион Кубилай Тархан пред препълнените трибуни на „Арена Бургас“, а сега отново ще излезе на ринга в родния си град в стремеж към нова впечатляваща победа.

Освен Копривленски, България ще бъде представена от още девет от най-силните си бойни атлети. В клетката ще видим бургаския любимец Павел „Върколака“ Владев, който се завръща след отложения си двубой през миналата година, непобедения Антон Янчев, записал и двете си победи в BRAVE със събмишън още в първия рунд, както и Калоян Колев, който ще търси реванш след драматичното равенство срещу алжирския ветеран Мохамед Саид Маалем.

На бойната карта ще излязат още двукратният световен шампион по аматьорско ММА Делян Георгиев, легендата на българския кикбокс Атанас Божилов, многократният републикански шампион Божидар Иванов, атрактивният тежкоатлет Симеон „Симбата“ Кичуков и непобеденият талант Николай Атанасов, който впечатли с победите си в предишните издания на BRAVE.

Освен българските звезди, зрителите ще станат свидетели и на редица международни сблъсъци с участието на бойци от различни държави, както и на подгряваща файт карта, в която ще се изявят представители на новото поколение български таланти.