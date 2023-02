Канзас спечели Супербоул LVII

Канзас Сити спечели титлата в американския футбол след страхотен финал на 57-ия Супербоул, побеждавайки Филаделфия Ийгълс с 38:35. Шут 8 секунди преди края реши изхода при резултат 35:35.

Новите шампиони губеха с 10 точки след първото полувреме, но обърнаха срещата и за втори път в последните 4 години стигнаха до трофея "Винс Ломбарди".

Куотърбекът Патрик Махоумс бе избран за MVP на финала.

Шоу имаше и на почивката, когато на сцената се появи бременната Риана.

