Кикбоксът го спаси от тормоз! Васил Христов на ELITBET MAX FIGHT 65 (ВИДЕО)

Можете да гледате мача му с Робърт Бадила на 29 май пряко по bTV Action и VOYO.BG

Неодобрение, неразбиране, подигравки, неуважение…

Как едно дете излиза от този омагьосан кръг? 

Понякога спортът помага! В случая на кикбоксьорът Васил Христов, той се превръща не само в спасителен пояс, а и в целия му живот. 

Той ще излезе на ринга срещу Робърт Бадила в мач от гала вечерта ELITBET MAX FIGHT 65 на 29 май, която може да гледате пряко по bTV Action и VOYO.BG

Началото

На 10 години Васил влиза в залата по кикбокс във Варна и 11 години по-късно той дава повод за него да се говори.

Васил е считан за един от най-перспективните бойци у нас!

"Аз започнах с този спорт, за да се променя физически, да израсна психически и като цяло търсих един вид одобрение", казва малко свенливо Васил, но си с увереността от преодолените трудности.

Това потвърждава и треньорът му Делян Славов:

"Васил влиза рано в залата. Най-важното е, че се задържа. Аз работя с него вече 5-6 години. Той има непримиримост дори към това да е тежка тренировка и да не може да я завърши. Няма такъв вариант за него"

Вдъхновението

За Васил Христов неговият съгражданин и №1 в ранглистата на GLORY Теодор Христов е вдъхновение от години – млад боец, на 26, който също се подготвя под наставленията на Делян Славов.

„Аз всеки ден се уча от него в залата, всеки ден сме заедно. Той е човекът, когото гледам. Ходя по неговите стъпки“, споделя с огромно уважение към Теодор той.

Резултатът от това партньорство е виден:

21-годишният боец е републикански шампион по K1, а на последното издание на MAX FIGHT той нокаутира съперника си още в 1-ия рунд. А освен това погледът на Васил е насочен към кариера и извън България.

Дисциплина, сила, битка до край

„Кога за последно чухте от Васил Христов изречението „Не мога!“?“

Такъв е единият от въпросите ни към Делян Славов.

„То неговото изречение „Не мога!“ е в периода, в който продължава да го прави. Това е едно самомотивиращо си „Не мога!“. И в следващия момент избухва още повече"

 
 
 
Мотивацията на Васил е и в друго направление:

„Със сигурност искам да бъда пример за подрастващото поколение, като цяло за всеки един човек, защото спортът, той те изгражда най-много от всичко според мене"

Опонент на Васил в петък (29 май) ще бъде румънецът Робърт Бадила. Статистиката му е 4 победи и 2 загуби в професионалния кикбокс и победа и загуба в ММА.

Зрелището ELITBET MAX FIGHT можете да гледате на 29май, петък, в зала С.И.Л.А.

Срещите от основната файткарта ще бъдат в ефира на bTV Action и VOYO.BG от 20:00 часа.

 
