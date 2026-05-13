„Обещах го на учителката си и се сбъдна“ – Брадли Уигинс пред bTV (ВИДЕО)

Джиро д'Италия на българска земя приключи, но емоциите все още ни държат! За първи път в България се проведе състезание с подобен мащаб, а у нас дойдоха най-добрите колоездачи в света - бивши и настоящи! Сред тях бе Брадли Уигинс - 5-кратен олимпийски шампион и победител в "Тур дьо Франс".

Той е една от най-големите фигури в историята на британския спорт, като през 2013 г. дори е удостоен от кралица Елизабет II с рицарско звание и титлата сър за заслугите си към спорта.

След прекратяването на кариерата си преминава през много труден период. Открито говори за депресия и проблеми с психиката. Уигинс признава, че е имал проблеми с алкохола и дори е посегнал към наркотиците.

В специално интервю за bTV англичанинът се върна обратно в годините на слава и тези, в които е бил на ръба.

Живот с възходи и падения

Уигинс израства в семейство без баща, а детските му години са изпълнени с трудности. "Мисля, че когато човек израсне с трудности, дори без напълно да го осъзнава, това му помага да бъде по-целеустремен и концентриран всеки ден. Тази вътрешна мотивация трябва да идва отнякъде", споделя колоездачът.

Едно интересно обещание обаче прави историята още по-истинска. Когато е на 12 той казва на една от учителките си, че някой ден ще стане олимпийски шампион. "Не знам дали наистина съм вярвал в това тогава, но определено го казах. А сега е хубава история, защото наистина се случи."

Годината, която той сам определя за връх в кариерата си е 2012 г. Тогава в рамките на 10 дни печели олимпийското злато и става първият англичанин, триумфирал в Обиколката на Франция - "Тур дьо Франс".

След като спира с професионалния спорт обаче идват трудните времена. Но Уигинс успява да се измъкне от пороците и сега живее спокойно, далеч от всякакви скандали и противоречия.

"Успехът влияе различно на всеки, но в крайна сметка всички сме еднакви отвътре и изпитваме едни и същи чувства. А с това се живее трудно. Но се радвам, че днес съм там, където съм, именно заради всичко преживяно. За всичките тези години научих, че съм доста устойчив и че колкото и тежък да е един период, винаги идват и добри дни", заяви 46-годишният британец.

"Сега имам сравнително нормален живот, с който съм щастлив. Всичко зависи от това какво наричаме нормално. За мен нормално е да заведа децата си на училище сутрин, после да тренирам, да си почивам и да правя обикновени неща. Всъщност това интервю е най-необичайното нещо, което съм правил тази година."

А на въпрос как би искал да бъде запомнен Уигинс отговори така: "Не съм сигурен, не мисля, че човек може да определя как другите ще го запомнят. Но се надявам като човек, който обича колоезденето."