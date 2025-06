Пич, къде ти е бандажът? Американец със злато, докато мъжкото му достойнство е навън (ВИДЕО)

Американският лекоатлет Крис Робинсън триумфира в бягането на 400 метра с препятствия на турнира "Златен шпайк" в Острава. 24-годишният атлет завърши за 48.05 секунди, но бягането едва ли е бъде запомнено с резултата.

Робинсън тича без бандаж под шортите, което доведе до шокираща гледка за зрителите на стадиона и пред телевизорите, пише thesun.co.uk.

Докато Робинсън тичаше с всички сили и преодоляваше препятствие след препятствие, членът му излезе на воля пред погледите на всички.

Chris Robinson pulled off one of the wildest 400m hurdle wins you'll ever see.



He ran half the race fighting wardrobe malfunctions; his manhood kept slipping, forcing him to readjust after nearly every hurdle.



Still won in SB of 48.05.



