"Пиех неоткриваемо лекарство и никога не ме хванаха" (ВИДЕО)

Беше легенда. Един от най-успешните спортисти, но по-късно призна, че е мамил. Взеха му седем титли от "Тур дьо Франс", най-престижното състезание в колоезденето, спечелени между 1998 и 2011 г.

Ланс Армстронг говори за това как е успял да запази измамата си в тайна и как никога на даде положителна допинг проба?

"Не се опитвам да се оправдавам или да казвам, че бих го направил отново, но факт е, че съм бил тестван 500 пъти и никога не съм се провалял на допинг контрол. Вярно е! Няма начин да се избегне тестването", споделя Армстронг в подкаст.

