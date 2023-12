Предложиха кървави екипи за руските олимпийци (СНИМКИ)

Изцапани с кръв. Такива трябва да са екипите за спортистите от Русия и Беларус, които ще бъдат допуснати до участие на олимпийските игри в Париж догодина. Предложението е на чешкото списание Reflex.

Провокативната фотосесия е реакция срещу решението на Международния олимпийски комитет да позволи на атлети от двете страни да стартират на най-големия спортен форум. Макар че са поставени редица ограничения - включително липса на подкрепа към военните действия в Украйна, решението предизвика остри реакции в цял свят.

"Спортът е политика. В случая на Русия това важи с двойна сила. Запален, но и посредствен хокеист - Владимир Путин използва спортисти, за да насочи терористичния си режим към всеки. Най-добрите руски атлети му помагат да популяризира и оправдава кървавата война. Независимо дали са тенисисти на международни турнири, хокеисти от НХЛ, фигуристи, щангисти, фехтовачи, футболисти и други", пише в публикацията.

"Докато руските военни, водени от военнопрестъпника Путин, все още убиват цивилни в Украйна, отвличат и изнасилват украински жени, измъчват всеки, до когото се докопат, МОК реши, че е страхотна идея да изпрати руски и беларуски спортисти на олимпийските игри в Париж под неутрален флаг. Ние "аплодираме" това решение при условие, че спортистите носят колекцията, която сме генерирали за тях с помощта на изкуствения интелект на Midjourney."

"Струва си да припомним, че стотици украинци не могат да отидат на олимпийските игри, защото руснаците са ги убили в собствените им домове", посочва още изданието.

В съобщението на МОК се отбелязва, че от 4600 спортисти от цял свят с квоти за игрите до момента, само 11 ще могат да се състезават като неутрални - 8 с руски и три с беларуски паспорт.

The Czech magazine Reflex reacted to the admission of athletes from Belarus and Russia to participate in the #Olympics by publishing such photos.



They offered their variants of "neutral" uniforms, which the Midjourney neural network helped to generate. pic.twitter.com/PQd2pmhp51