Други Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Заради удари с глава: Дисквалифицираха внука на кървав диктатор Потомъкът на Краля на Шотландия: Наказват ме, защото съм чернокож африканец

Боксьорът Азиз Абдул от Уганда, внук на бившия диктатор Иди Амин, беше дисквалифициран от мача си в Игрите на Британската общност в Глазгоу за непозволени удари с глава срещу опонента си.

25-годишният Абдул беше наказан, след като неколкократно удари англичанина Дамар Томас с глава по брадичката по време на третия рунд. По-късно състезателят от Уганда заяви, че съдиите са срещу него, защото е "чернокож африканец".

"Когато гледате предишните битки на Англия, техните боксьори правят много нарушения. Аз го удрям тежко, но те не го зачитат. Вместо това наказват мен. Аз съм чернокож африканец. Той играе у дома", каза Азиз Абдул след срещата, цитиран от BBC.

Нарушения на човешките права

При успех африканският боксьор, който никога не е срещал дядо си, щеше да донесе първи медал на Уганда в този спорт от Игрите на Британската общност от 1990 година.

Преди мача в супертежка категория Абдул заяви пред местни медии, че иска да стане новия Крал на Шотландия - начин, по който дядо му сам се нарича през 1976 година.

Иди Амин ръководи чрез диктатура Уганда между 1971 и 1979 година, а в това време Великобритания прекъсва дипломатическите си отношения със страната заради непредсказуемото му поведение и нарушения на човешките права, отбелязва още ВВС.

500 000 избити

Управлението на Иди Амин остава едно от най-кървавите в историята на Африка. След военния преврат през 1971 г. той управлява Уганда с желязна ръка в продължение на осем години. По оценки на правозащитни организации и историци, през този период са убити между 100 000 и 500 000 души, като жертви стават политически опоненти, представители на армията, интелектуалци и цели етнически групи. Хиляди хора изчезват безследно, а телата на мнозина никога не са открити.

Режимът му се превръща в символ на жестокост и произвол. Освен масовите екзекуции и изтезания, Амин е обвиняван в систематични нарушения на човешките права, а през 1972 г. нарежда експулсирането на близо 80 000 азиатци от Уганда, което нанася тежък удар върху икономиката на страната.

Заради непредсказуемото му поведение и репресиите Великобритания прекъсва дипломатическите си отношения с Уганда, а режимът му постепенно изпада в международна изолация. През 1979 г. той е свален от власт след война с Танзания и прекарва остатъка от живота си в изгнание в Саудитска Арабия.