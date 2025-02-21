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Футбол Лига Европа

Тежък жребий за Манчестър Юнайтед в Лига Европа

Ясен е пътят до финала за всеки един отбор

Reuters

Интересни сблъсъци ни очакват на осминафиналите в Лига Европа. Манчестър Юнайтед изтегли късата клечка и отново ще играе срещу Реал Сосиедад. Двата тима бяха в една група и през 2022 г., когато си размениха по една победа, но испанците спечелиха първото място.

За първи път ще се срещнат Бодьо/Глимт и Олимпиакос, както и Аякс и Айнтрахт. По-рано през сезона сили вече преместиха АЗ Алкмаар и Тотнъм.

ФКСБ, който елиминира ПАОК и Кирил Десподов, ще се изправи срещу Лион, а победителят от тази двойка ще играе на 1/4-финалите срещу Реал Сосиедад или Манчестър Юнайтед.

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Ето и разпределението на осминафиналите:

Бодьо/Глимт - Олимпиакос

Фенербахче - Рейнджърс

Аякс - Айнтрахт Франкфурт

ФКСБ - Олимпик Лион

АЗ Алкмаар - Тотнъм

Реал Сосиедад - Манчестър Юнайтед

Рома - Атлетик Билбао

Виктория Пилзен - Лацио

Четвъртфинали:

Бодьо/Глимт / Олимпиакос - Виктория Пилзен / Лацио
АЗ Алкмаар / Тотнъм - Аякс / Айнтрахт
Фенербахче/Рейнджърс - Рома/Атлетик Билбао
ФКСБ / Лион - Реал Сосиедад / Манчестър Юнайтед

Полуфинали:

Победителят от АЗ Алкмаар / Тотнъм - Аякс / Айнтрахт срещу победителя от Бодьо/Глимт / Олимпиакос - Виктория Пилзен / Лацио

Победителят от Фенербахче/Рейнджърс - Рома/Атлетик Билбао срещу победителя от ФКСБ / Лион - Реал Сосиедад / Манчестър Юнайтед

Осминафиналите са на 6 и 13 март. Четвъртфиналите ще се проведат на 10 и 17 април, а полуфиналите - на 1 и 8 май. Финалът е в Билбао на 21 май.

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Тагове:

футбол финал манчестър юнайтед лига европа жребий

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