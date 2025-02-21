Тежък жребий за Манчестър Юнайтед в Лига Европа

Интересни сблъсъци ни очакват на осминафиналите в Лига Европа. Манчестър Юнайтед изтегли късата клечка и отново ще играе срещу Реал Сосиедад. Двата тима бяха в една група и през 2022 г., когато си размениха по една победа, но испанците спечелиха първото място.
За първи път ще се срещнат Бодьо/Глимт и Олимпиакос, както и Аякс и Айнтрахт. По-рано през сезона сили вече преместиха АЗ Алкмаар и Тотнъм.
ФКСБ, който елиминира ПАОК и Кирил Десподов, ще се изправи срещу Лион, а победителят от тази двойка ще играе на 1/4-финалите срещу Реал Сосиедад или Манчестър Юнайтед.
Ето и разпределението на осминафиналите:
Бодьо/Глимт - Олимпиакос
Фенербахче - Рейнджърс
Аякс - Айнтрахт Франкфурт
ФКСБ - Олимпик Лион
АЗ Алкмаар - Тотнъм
Реал Сосиедад - Манчестър Юнайтед
Рома - Атлетик Билбао
Виктория Пилзен - Лацио
Четвъртфинали:
Бодьо/Глимт / Олимпиакос - Виктория Пилзен / Лацио
АЗ Алкмаар / Тотнъм - Аякс / Айнтрахт
Фенербахче/Рейнджърс - Рома/Атлетик Билбао
ФКСБ / Лион - Реал Сосиедад / Манчестър Юнайтед
Полуфинали:
Победителят от АЗ Алкмаар / Тотнъм - Аякс / Айнтрахт срещу победителя от Бодьо/Глимт / Олимпиакос - Виктория Пилзен / Лацио
Победителят от Фенербахче/Рейнджърс - Рома/Атлетик Билбао срещу победителя от ФКСБ / Лион - Реал Сосиедад / Манчестър Юнайтед
Осминафиналите са на 6 и 13 март. Четвъртфиналите ще се проведат на 10 и 17 април, а полуфиналите - на 1 и 8 май. Финалът е в Билбао на 21 май.
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