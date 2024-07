Ямал, Франция и горният ляв ъгъл (ВИДЕО)

Попадението на Ямал обаче бе познато. Дежавю за "петлите"! Преди около година, в полуфиналите на Евро 2023 (U17), крилото отбеляза сходен гол в 69', за да даде аванс на тима си срещу Франция.

Разликата - тогава французите обърнаха до крайното 3:1, преди да загубят от Германия след дузпи във финала.

Сладко отмъщение за Ямал! Със снощния успех Испания стигна до първия си финал на голям форум от 2012 г. насам. Междувременно отборът на Луис де ла Фуенте влезе в историята с шестте си победи на едно европейско първенство.

8 - Spain have won each of their last eight matches in all competitions, recording their best winning streak since June 2010 under Vicente del Bosque (12).



